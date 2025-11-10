9日(現地時間)、ブンデスリーガ第10節でフランクフルトとマインツが対戦し、日本代表MF堂安律のゴールでフランクフルトが1−0で勝利した。0−0で迎えた81分だった。堂安は敵陣右サイドの深い位置でボールを受けると、ドリブルで相手選手二人を抜き去ってペナルティエリア内に侵入。そこからステップを踏んで体の向きを変え、最後は得意の左足で逆サイドのサイドネットにボールを流し込んでゴールを記録。これが決勝点となり、フラ