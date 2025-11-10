ターキッシュ・エアラインズは、「11.11キャンペーン」を11月10日から17日まで開催している。往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込、諸税別。搭乗期間は11月11日から2026年3月15日まで、一部の日は対象外となる。ターキッシュ・エアラインズは、東京/羽田・東京/成田・大阪/関西〜イスタンブール線の日本路線3路線を運航している。・東京/羽田・東京/成田・大阪/関西発着（ビジネスクラス、エコノミークラスの順）ミラノ