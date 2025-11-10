台湾観光庁と日本旅行業協会（JATA）は、「2025 合同天燈上げ特別観光イベント（千人放天燈）」を12月7日・8日に開催する。参加者全員で無数の天燈（スカイランタン）を一斉に夜空へ放つイベントで、開幕セレモニーや、台湾獅子舞の迫力ある歓迎パフォーマンスの披露、ミニ天燈飾りのプレゼントなどが含まれている。2023年に初開催し、今年は過去最多となる旅行会社20社が協賛ツアーを企画・販売している。催行会社はJTB（ジェイテ