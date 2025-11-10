長崎市を会場に行われた人気ゲーム「Pokémon GO」のリアルイベントが9日閉幕しました。 「Pokémon GOワイルドエリア」の最終日となった9日も長崎市内では多くのトレーナーの姿が見られました。 （プレイヤー・福岡から） 「強いポケモンが出て楽しかった」 （プレイヤー・鹿児島から 「いい機会に来られてよかった」 JR長崎駅の土産店も賑わいを見せていました