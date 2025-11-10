俳優の板垣李光人（23）が絵本作家としてデビューした。【映像】読み聞かせを披露する板垣李光人板垣「まさか自分の肩書に“絵本作家”が加わる日が来るとは思っていなかった。今回、お話をいただいて制作をすることになったが、なかなか芸能界というか…他の役者さんでも持っていないような肩書を頂けたことがすごくうれしい。書いた作品が自分の手元にもそうだし、いろんな方の手元に届くと思うと本当に喜びでいっぱい」板垣