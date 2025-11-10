国会では予算委員会での論戦が続いています。立憲民主党は、高市総理大臣が台湾有事について集団的自衛権を行使できる「存立危機事態になりうる」と発言したことをただしました。【画像】野党 “追及”の様子（予算委員会）立憲は「国会での発言は極めて重い。他国の反応も懸念される」として撤回を求めました。「撤回や取り消しはされないと。総理よろしいですか、今一度確認させてください」（立憲民主党・大串衆院議員）「