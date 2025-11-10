スターバックス コーヒー ジャパンは、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれるカプチーノ仕立てのスープ『スープチーノ』シリーズを立ち上げた。2025年11月14日から、「トリュフ スープチーノ」(Shortサイズのみ:店内利用 税込500円)を全国のスターバックス(一部店舗を除く)で販売開始する。〈フォームミルクを使った軽やかな口当たりのスープ〉『スープチーノ』は、カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかな