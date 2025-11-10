ファミリーマートは、今年のクリスマスの消費トレンドに基づき、「おいしいのが、いちばん!ファミマのクリスマス」と銘打ち、さまざまなクリスマスの過ごし方に応える商品全66品を展開する。11月6日、東京･芝浦の本社で商品発表会を開き、マーケティング本部メディア&プロモーション改革推進部橋本剛部長らが戦略について説明した。今年のクリスマスは、昨年に引き続き「物価高騰」の影響が見られる中、節約するところは節約し