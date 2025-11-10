メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市は、職員の給与の引き上げ分など約77億円を盛り込んだ、一般会計補正予算案を発表しました。 一般会計補正予算案は総額77億5700万円です。職員の給与の引き上げ分など、77億1700万円が盛り込まれています。 人事委員会からの勧告を受け、職員の月給が3.38パーセント、ボーナスが0・05カ月分引き上げられることなどによるものです。 また、子ども・若者への文化体験提