メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車が開発した電気自動車「e－Palette」の定期運行を、愛知県が全国の自治体に先駆けて始めました。 「e－Palette」は全長約5m、幅約2.1m、高さ約2.7mで、床が低くてドアが大きく開き、車高を7cm調整できる機能やスロープを備えています。 名古屋駅の広小路口と、昭和区の「STATION Ai」の間の約5kmを30分で結び、1日6往復します。公道での定期運行は全国で初