及川光博が主演するドラマ「ぼくたちん家」（日本テレビ系）の第5話が、9日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）と、彼が出会ったクールなゲイの青年・作田索（手越祐也）、トーヨコ中学生の楠ほたる（白鳥玉季）ら、現代のさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて生き抜く姿を描くホーム&ラブコメディー。玄一が暮らす