時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは福岡県の50代の方からのお便り。図書館の駐車場ですれ違った女性が落ちていた枝に足を取られたようで――。* * * * * * *ふいに口から出た言葉は3月のお彼岸の中日、仕事が休みだった私は図書館へ行きました。駐