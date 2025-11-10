俳優の野村周平（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との写真を披露した。野村はストーリーズで「いいねっ！」とコメント。ロックバンド「クレイジーケンバンド」の横山剣とスモーキー・テツニ、俳優の山崎賢人との写真を公開した。同バンドは現在全国ツアー中。公式インスタグラムで「地元ィヨコハマ、大きい会場はやっぱりイイネッ！！！！」と、今月8日に神奈川・横浜BUNTAIでのライブを報告。「皆様