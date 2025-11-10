西武は１０日、今井達也投手（２７）のポスティングシステムを利用しての大リーグ挑戦を認めることを明らかにした。今季終了後、球団側にポスティングの希望を伝えていた今井は同日午前に球団との話し合いを終えた今井は「（球団が）悩み抜いた末に容認という形にしていただいた」と感謝するとともに「行くからにはワールドチャンピオンを目指してやるだけだと思う」と意欲を語った。今井は２０１７年に栃木・作新学院高からド