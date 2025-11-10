演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第45回は俳優の村井國夫さん。高校の演劇部で辻萬長さんに出会ったという村井さん。俳優座の養成所に入った辻さんを追って、養成所に入ると――。（撮影：岡本隆史）【写真】心優しいゲイのモリーナを演じる村井さん* * * * * * *母に連れられ女剣劇