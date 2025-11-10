9月、米軍岩国基地に展開した中距離ミサイル発射装置「タイフォン」＝山口県岩国市米軍岩国基地（山口県岩国市）の機能強化に反対する広島、山口両県の市民団体は10日、米軍が岩国に展開した中距離ミサイル発射装置「タイフォン」の撤去が大幅に遅れており、常態化の懸念があるとして、米軍に撤去を要請するよう求める申し入れ書を防衛省中国四国防衛局に提出した。日米の大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」の一環で9月