猫が触られて喜ぶ場所や嫌がる場所を図に示した「おさわりマップ」。XなどのSNSを中心に広まり、今では、犬やうさぎ、キャラクターまでもその対象に。そんな中、農林水産省の公式X(@MAFF_JAPAN)では、動植物検疫探知犬のおさわりマップが登場し、話題となっています。動植物検疫探知犬お仕事中のおさわりマップ#おさわりマップ. 動植物検疫探知犬については↓https://t.co/RBgeIhueRX. お仕事中は声をかけたり、触ったりしないでね