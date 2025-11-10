歌手松山千春（69）が9日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。日本維新の会が自民党との連立条件に盛り込んだ「副首都構想」について私見を述べた。「大阪を副首都にしたいっていう構想もあるみたいなんですけど、大阪って関西地区の都じゃないか、ある意味な。そうやって考えたら、今さらその日本の副首都になりたいとかうんぬんな、言わない方がいいと思うんだよな」と切り出した。「もう形的には副首