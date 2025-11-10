俳優渡辺謙（66）が、9日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。影響を受けた俳優に挙げている山崎努（88）の言葉を受け止めた。渡辺は22歳の時に山崎と初共演。山崎について「いちばん最初に、俳優っていうのは自由になるためにやるんだ、っていうことを教えてもらった人」と話した。現在闘病中の山崎から、電話で「『冬のライオン』というお芝居のオーディションで、謙が入ったんですね。これが謙に会