お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶさんは11月10日、自身のInstagramを更新。別人のような姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】「山田孝之かと思った！」「シブい！」「色気がすごい」久保田さんは「宮崎大漫才故郷は暖かい」とつづり、2枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目に別人級の姿を載せています。浅黒い肌とあごや胸の毛がとてもワイルドで、少し汗ばんでいるのがとても色っぽいです。おそらく、AIで編集した