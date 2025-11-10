ファミリーマートは11月11日より、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、全国のファミリーマート店舗にて開催する。ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」「カービィたちの超まんぞくフェス」では、くいしんぼうのカービィをモチーフとしたオリジナル商品が続々登場。また、オリジナルグッズがもらえる企画や、豪華特典が当たる「ファミペ