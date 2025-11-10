これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。 県内は、強風や高波・竜巻などの激しい突風・落雷に注意してください。 ◆10日(月)これからの天気 広く雨が降り、雨脚の強まるところがあるでしょう。 夕方まで局地的にカミナリを伴いそうです。沿岸部を中心に北西の風が強めに吹きそうです。 降水確率は、夜にかけて70%以上