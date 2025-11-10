新潟市中央区の『AIRMANスケートパーク』でイベントが開かれ、トップスケーターによるデモンストレーションが披露されました。 スケートボードの普及などを目的に企画された『AIRMANスケートパーク サンクスフェスタ』。会場には子どもが楽しめるアトラクションが数多く用意され、家族連れなどでにぎわいました。 イベントと同時開催の大会には70人がエントリー