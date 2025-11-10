ビザ・ワールドワイド・ジャパンが11月6日、企業間取引におけるカード決済の動向・展望をテーマにした「Visa B2Bフォーラム」を開催した。全国の地方銀行やカード発行会社を対象にしたもので、その一部がメディア向けにも公開されており、その内容をお届けする。○わずか0.7%のB2Bカード決済を高めるためにはVisaは様々な法人カードを提供している。今回は中小企業がテーマのため、下の2種類のカードがターゲットとなっている日本