第46回将棋日本シリーズJTプロ公式戦はシーズンも佳境。11月９日（日）には準決勝の佐藤天彦九段―永瀬拓矢九段戦が大阪府大阪市の「インテックス大阪」で行われました。対局の結果、矢倉対雁木のねじり合いから抜け出した永瀬九段が89手で勝利。安定した指し回しを見せて藤井聡太竜王・名人の待つ決勝戦にコマを進めました。○優勝まであと２つ勝てば決勝進出という大一番は振り駒で永瀬九段の先手番に。角道を止めた佐藤九段の戦