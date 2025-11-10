静岡市教育委員会は教職員の不祥事を受け、SNSのガイドラインを改定し卒業生との私的なやり取りを禁止することを決めました。 【動画】教職員と卒業生の私的SNSやり取りも禁止 不祥事受けガイドライン改定＝静岡市教育委員会 ＜静岡市 中村百見教育長 10月28日＞ 「市民の皆さまには本当に申し訳なかったなと思います。教員としてあってはならない事件でしたので。今後同じことがないようにしていかなければならないと思ってい