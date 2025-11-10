2025年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 11月11日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。 ローソン2025年11月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「MILKふんわりホイップロール」(171