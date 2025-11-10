◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地9日に、グループA、B、C、Dの第3戦が行われました。48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。グループBの日本は2試合で12得点のポルトガルと対戦。前半35分にMF和田武士