国光外務副大臣が、国会の予算委員会における質問通告について野党を念頭に「通告は2日前ルール守ってください」などとSNSに投稿したことを受けて、10日、衆院議院運営委員会の筆頭間協議が立憲民主党の要請で開かれた。協議後、取材に応じた立憲の吉川議運筆頭幹事は、「（質問は）2日前ではなく速やかな通告ということで（各党各会派で）申し合わせている。国光さんの書き込みは事実誤認の間違った情報の拡散だ」と指摘し、国光