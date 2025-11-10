なにわ男子の高橋恭平（25）が10日、都内で、女優の福本莉子（24）とダブル主演したWOWOWドラマ「ストロボ・エッジ」プレミア上映会に登壇した。作品にちなみ、高校生時代に流行っていたことは「シャトルラン」と回答。「ずっと強かった」としつつ「1位になりたなくて、100回で止まるのを小学生から決めて、ずっとやってました」と得意だからこそのマイルールを明かした。「アオハライド」「思い、思われ、ふり、ふられ」と