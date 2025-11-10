高市早苗総理の台湾有事をめぐる国会答弁について、中国の薛剣駐大阪総領事が8日、Xに「その汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやる」などと投稿し、問題となっている。【映像】「汚い首は斬る」投稿した薛剣駐大阪総領事10日の記者会見でこの投稿についての受け止めを聞かれた木原稔官房長官は「ご指摘の中国の大阪総領事の投稿は承知をしております。その趣旨は明確ではないものの、中国の在外公館の長の言論として極めて