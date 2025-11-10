きょうは西高東低の冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込むでしょう。この影響で、北陸から北の日本海側で雨が降り、山沿いや内陸では雪の降る所もありそうです。東日本や西日本は太平洋側を中心に晴れますが、九州南部は雲が広がりやすい見込みです。また、関東は昼すぎから夕方、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。気温はきのうより高い所が多くなりますが、午後は全国的に北よりの風が強く、北日本や東日本の日本海側、西