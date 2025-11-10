アメリカ・メジャーリーグ「ガーディアンズ」の投手2人が自身の投球を不正に操作し、野球賭博に関与したとして起訴されました。FBI＝連邦捜査局などは9日、「クリーブランド・ガーディアンズ」のエマニュエル・クラセ投手（27）とルイス・オルティス投手（26）をスポーツ賭博とマネーロンダリングなどの罪で起訴したと発表しました。調べによりますと、クラセ投手は2023年5月頃から賭博関係者に自身が試合で投げる球の球種などを事