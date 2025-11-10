警視庁7年前に勤務していた小学校で女子児童にわいせつな行為をしたとして、警視庁町田署は10日までに、強制わいせつの疑いで、東京都町田市立木曽境川小教諭平林隆太容疑者（40）＝相模原市南区＝を逮捕した。署によると、被害者は当時低学年で犯罪と思わなかったという。被害者はその後、犯罪と思うようになり、今年8月に打ち明けられた家族が署に相談した。逮捕容疑は2018年9月上旬ごろ、当時勤務していた別の町田市立小の