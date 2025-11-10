ドイツで行われている卓球の国際大会で、早田ひな選手（25）、松島輝空選手（18）が男女ダブル優勝を果たしました。世界ランキング上位の選手が争うWTTチャンピオンズ。早田ひな選手と張本美和選手の決勝はフルゲームにもつれる激闘となりました。早田選手がラリーをものにすれば、張本選手も負けじとポイントを取り返します。そして、勝ったのは早田選手。パリオリンピック後の国際大会で初優勝です。早田ひな選手：二人のすばら