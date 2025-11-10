日経225先物は11時30分時点、前日比500円高の5万0810円（+0.99％）前後で推移。寄り付きは5万0760円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万0410円）を大きく上回る形で、買いが先行した。現物の寄り付き直後には5万0470円まで上げ幅を縮めたが、押し目狙いのロングが優勢となり、5万0600円～5万0800円辺りで保ち合いを継続。終盤にかけてレンジを上抜くと、一時5万0970円まで上げ幅を広げている。 米政府機関の閉鎖が長期