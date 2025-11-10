西武は１０日、今井達也投手の今オフのポスティングシステム利用によるメジャー移籍を容認したと発表した。今オフ、球団としては５日にメジャー挑戦が発表された高橋光成投手に続き、２人目のメジャー挑戦となる。今井は埼玉・所沢市の球団施設で広池浩司球団本部長と面談した後、報道陣の取材に対応。開口一番に「本当に悩んだと言っていたので、悩み抜いた末に容認という決断をしていただいたことにすごく感謝しています」と