今オフの国内ＦＡ権の行使に関して熟考している阪神・近本光司外野手が１０日、兵庫・西宮市内の球団クラブハウスを訪れた。帰り際に報道陣が問いかけたが、それに応じることなく無言のまま車で走り去った。プロ７年間で通算１０９３安打を誇る球界屈指の安打製造機。１１日がＦＡ宣言の期限となっており、決断に注目が集まっている。