任期満了に伴ういちき串木野市の市長選挙と三島村の村長選挙は9日夜、開票が行われ、いちき串木野市は現職が三島村は新人がそれぞれ当選しました。 いちき串木野市の市長選挙は開票の結果、現職の中屋謙治さんが7734票を獲得して新人2人との戦いを制し、2期目の当選を果たしました。 (2期目の当選 中屋謙治氏)「まずは少子化対策、人口減少対策に歯止めをかける。ぜひ協力してください。次の4年間で筋道をつくっていきたい」 投