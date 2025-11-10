指宿市の港できのう9日の夜軽乗用車が海に転落し、車内にいた男性が死亡しました。 指宿警察署によりますと、9日午後10時半ごろ指宿市山川金生町の山川港で「海に車が飛び込んだ」と近くにいた釣り人から110番通報がありました。 駆け付けた消防や十管本部が海中で車を発見し、転落からおよそ3時間半後に運転席に乗っていた鹿児島市の男性(48)が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。 目撃者などによりますと