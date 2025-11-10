上村工業 [東証Ｓ] が11月10日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.7％減の96.4億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の155億円→200億円(前期は200億円)に28.6％上方修正し、減益率が22.4％減→0.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.2％増