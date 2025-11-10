山形県酒田市で神社と民家に10日朝、親子とみられるクマ3頭が出没しました。酒田市は「緊急銃猟」を判断し10日午前9時半すぎに3頭を駆除しました。けが人はいないということです。警察と酒田市によりますと、10日午前7時すぎ、酒田市米島で「カキの木にクマ2頭が登っている」と近隣住民から110番通報がありました。確認されたクマは合わせて3頭で親子とみられ、地区内の八坂神社や隣接する民家の敷地内のカキの木に登るなどしまし