千葉県松戸市の路上で46歳の男性が殺害された事件で、容疑者とみられる男が男性と約1分間もみ合いになっていたことがわかった。8日未明に松戸市上本郷の路上で礒貝要平さん（46）が男に刃物のようなもので刺され殺害された事件。現場付近の防犯カメラに映っていた男と特徴のよく似た男が、市内の洋品店で買い物客の男性の首を後ろから絞めた暴行の現行犯で逮捕されている。その後の取材で、防犯カメラの男は礒貝さんと約1分間もみ