10日（月）午後は北海道の平地でも雪になる見込みです。全国的に北風が吹いて寒くなりそうです。＜10日（月）の天気＞西高東低の冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込んでいます。午後も北陸から北の日本海側を中心に冷たい雨が降り、北海道は平地でも雪やみぞれになるでしょう。夜にかけて東北北部も雪に変わるところがあり、青森や秋田で初雪になるかもしれません。東北や北陸では大気の状態が不安定で、急な雨脚の強