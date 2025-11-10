MLBの若手選手の育成に関する情報に特化したMLB Pipelineが日本時間10日、今季トップクラスの活躍を見せた新人選手たちを称える「オール・ルーキー・チーム」のファーストチームとセカンドチームを発表しました。ファーストチームの一塁手で選出されたのは22歳のアスレチックスのニック・カーツ選手。現地時間7月25日の試合ではメジャー史上20人目の4本塁打を含む6打数6安打、6得点、8打点を記録。ルーキーながら今季117試合に出場