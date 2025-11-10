3年に1度の現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭2025の閉会式が昨夜（9日）行われ、107日間の会期を締めくくりました。 【写真を見る】「3年後、また会いましょう」瀬戸内国際芸術祭2025閉会 107日間の会期を締めくくる【香川】 作家やボランティアなど約200人が参加した閉会式です。 実行委員会の池田豊人会長が関係者をねぎらい、「未来への希望をつなぐ芸術祭。物語は続きます」と挨拶したあと、福武總一郎総合プロデュ