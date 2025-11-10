ｎｍｓホールディングス [東証Ｓ] が11月10日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は2.7億円の赤字(前年同期は13.2億円の黒字)に転落し、従来の4億円の黒字予想から一転赤字で着地。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.8倍の18.7億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期