10月の上越市長選挙で当選した小菅淳一新市長が11月10日初登庁し、「市民の信頼を勝ち得て働いていく」と抱負を述べました。10日朝、市役所に登庁した小菅市長は職員の拍手で迎えられました。〈上越市小菅淳一市長〉「皆様とこれから一緒に働くことわくわくしております」小菅市長は10月の市長選挙で2万4000票余りを獲得し、現職や元参議院議員などを破り初当選を果たしました。職員を前に小菅市長は次のように抱負を述べました