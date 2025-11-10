JR四国は、高松駅の商業施設「高松オルネ」の今年度上半期の来館者が502万人となり、年間の計画を上回るペースだと明らかにしました。 【写真を見る】「高松オルネ」今年度上半期の来館者が502万人計画を上回るあなぶきアリーナ香川のイベントが追い風に【香川】 JR四国によりますと、高松オルネの今年度上半期の来館者は502万人で、昨年度と比べて約18%増えました。年間の計画、920万人を上回るペースだ