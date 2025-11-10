全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の喫茶店『ラドリオ』です。ピリ辛がクセになる大人のナポリタン人気の「ナポリタン」はケチャップとトマトジュースにタバスコを加えるひと工夫。麺に絡む酸味とピリ辛のバランスが絶妙で、ヤミツキになるおいしさだ。店の創業は戦後まもない頃の昭和24年。書店を営んでいたオーナーが文化人が集まるサロンとして開いたという。